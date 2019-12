Zur Senioren-Weihnachtsfeier in Bechstedtstraß gastierten die Jüngsten des Dorfes mit einem Überraschungs-Auftritt.

Gelöste Stimmung an den Kaffeetafeln in Bechstedtstraß

Die Weihnachtsfeier wird den Senioren aus Bechstedtstraß noch lange in angenehmer Erinnerung bleiben. Rund 30 Neugierige waren vor einigen Tagen der Einladung der Gemeinde gefolgt und hatten sich an den Tischen im Saal der Schänke niedergelassen. Zunächst tischten die Organisatoren um Bernd Granert, den langjährigen Vorsitzenden des Feuerwehrvereins im Grammetal-Dorf, Kaffee und Kuchen auf. Gespräche, der Austausch von Neuigkeiten, „Weißt du noch“ – schon bald herrschte fröhliche Stimmung. Die toppten dann noch die Überraschungsgäste: Eine Gruppe der jüngsten Kinder des Dorfes zog in den Saal ein und brachte, musikalisch unterstützt durch die Eltern, eine Reihe von Weihnachtsliedern zu Gehör. Mit einem gemeinsamen zünftigen Abendessen klang der Tag aus.