Gelungener Auftakt in die Adventszeit im Weimarer Land

Weimar. Etliche Weihnachtsmärkte lockten Besucherinnen und Besucher am Wochenende ins Weimarer Land. Allerdings kam es auch zu zwei Zwischenfällen.

Großer Andrang herrschte am Wochenende bei den Weihnachtsmärkten in Weimar und Land. Pünktlich um 14 Uhr eröffnete Wasserfee Lea I. in Bad Berka den zweitägigen Markt am Samstag. „Coronabedingt gab es hier zwei Jahre keinen“, sagt Sophia Palme von der Tourist-Info. Umso mehr freue sie sich, dass der Markt in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden könne. Bereits am Mittag waren viele Besucher gekommen, lauschten dem Klang des Gitarre- und Geigeduos Lavendel oder ließen sich von den rund 15 Hütten vor dem Bad Berkaer Rathaus verzaubern. Über die zwei Tage wartete ein buntes Programm aus Musik, Kerzenbasteln und natürlich dem Weihnachtsmann auf die Gäste.

Einige Kilometer weiter lockte der Adventszauber Berlstedt etliche Besucher auf das Areal rund um die Dorfkirche. Während in dem Gotteshaus die Weihnachtsgeschichte verlesen wurde, luden die rund sieben Stände zu Glühwein, Bratwurst und Kuchen ein.

Keinen Steinwurf entfernt hatten sich Heimatverein und Feuerwehr Großobringen ins Zeug gelegt und den Garten am Pfarrhaus weihnachtlich dekoriert. Auch hier sei die Veranstaltung gut angenommen worden, sagt Feuerwehrmann Steve Neunemann. „Das hat alles mal klein angefangen“, blickt er zurück. Und sagt dann den Satz, der so oft auf den Weihnachtsmärkten fiel: „Wir hatten ja auch Corona-Pause.“ Traditionell begann der Adventsmarkt aber in diesem Jahr wieder mit einem Fackelumzug durch die Gemeinde.

Ein Jubiläum gab es dann noch in Obernissa. „Wir veranstalten unseren 20. Weihnachtsmarkt“, sagt dort Dietmar Keller vom Förderverein Obernissa. „Er ist wieder sehr gut besucht, wir sind sehr zufrieden“, fährt er fort. Auch hier ist es in der Weihnachtszeit zwei Jahre still geblieben um das Freizeitzentrum.

Tannenbaum und Bargeld gestohlen

Zwei Zwischenfälle habe es aber dann doch noch gegeben, wie die Polizei mitteilt: Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete ein Unbekannter einen Weihnachtsbaum vom Goetheplatz in Weimar. Den vom Verkaufsstand gestohlenen Baum warf der Täter anschließend in eine Mülltonne in der Bonhoefferstraße. Den brachte die Polizei wieder zurück.

Und am Samstagmorgen zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr machte sich ein unbekannter Dieb gleich an zwei Verkaufsständen auf dem Weimarer Weihnachtsmarkt zu schaffen. An dem ersten Stand verursachte der Täter nur Sachschaden, weil er die Holzverkleidung abriss, aus der zweiten Hütte in der Schillerstraße stahl er eine Geldkassette.