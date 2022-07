Gelungener Familiennachmittag im Weimarer Jugendförderverein

Weimar. Einrichtung am Steinbrückenweg begrüßt viele Eltern und Kinder, die dort sozialpädagogische Hilfen erhalten.

Nach zwei Jahren Corona-Pause war es dem Team des Jugendfördervereins Weimar wichtig, den sonst alljährlich stattfindenden Familiennachmittag für Familien aus dem Weimarer Land, die eine sozialpädagogische Familienhilfe in Anspruch nehmen, wieder aufleben zu lassen. Das konnten die Initiatoren und Gäste dann auch bei schönstem Wetter am Sitz des Vereins im Steinbrückenweg in Oberweimar.

Viele der Familien sind der Einladung ihrer sozialpädagogischen Familienhelferinnen und Familienhelfer gefolgt, betonte erfreut der Leiter Jan Zickmantel gegenüber unserer Zeitung. Gemäß dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ sei es dem Team des Jugendfördervereins besonders wichtig, „Familien beim Erkennen und Aktivieren von eigenen Ressourcen zu unterstützen“, sagte er und fügte hinzu: Für diese „ist es im Alltag zwischen Arbeit, Kindererziehung, und der Organisation des ganz normalen Wahnsinns nicht immer einfach, auch Zeit dafür zu finden, eine Familie zu sein.“

Zum Familiennachmittag hatten alle, von jung bis alt, die Möglichkeit dazu. Neben Basteln, Spiel, Musik, etwas Zirkus-Zauber mit Tasifan aus Weimar und einem leckeren süßen und herzhaften Buffet konnten die Familien untereinander ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen und sich über die Schwierigkeiten des Alltags austauschen. Dieses Familien-Sommerfest werde allen Beteiligten noch lange in positiver Erinnerung bleiben, ist sich Jan Zickmantel sicher.

Auch straffälligen Jugendlichen werden Angebote zuteil

Der Jugendförderverein bietet Jugendhilfeleistungen für Familien aus Weimar und dem Weimarer Land in unterschiedlichen Zusammenhängen an. Einerseits gehören zum Leistungsspektrum des Jugendfördervereines Angebote, die im Rahmen eines Jugendstrafrechtsverfahrens als Auflagen oder Weisungen für delinquente (straffällige) Jugendlichen ausgesprochen werden. Diese werden auch als Neue Ambulante Maßnahmen (NAM) bezeichnet. Andererseits bietet der Jugendförderverein auch „klassische“ Hilfen zu Erziehung (HzE) an, die sich an die Erziehungsberechtigten von Kindern und Jugendlichen richten, sowie an diese selbst.

Die Gewährung erfolgt durch das Jugendamt, wenn bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen innerhalb ihrer Familien erzieherischer Bedarf entstehe und die Erziehungsberechtigten Unterstützung benötigen würden.

www.jugendforderverein-weimar.de