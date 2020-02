Gelungener Premieren-Abend im Berlstedter Kulturhaus

Bis gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen tobte die Party der ersten Faschings-Prunksitzung des Sportvereins TSV Berlstedt/Neumark. „Eine gelungene Premiere, wir haben viel positives Feedback bekommen“, freute sich Alexander Krospe, seit einem knappen Jahr Vorsitzender des TSV. 150 Karten für den einmaligen Abend wurden den Sportlern schon im Vorverkauf geradezu aus den Händen gerissen, an der Abendkasse kamen noch rund 30 hinzu. Die Gäste erlebten ein knapp zweistündiges Bühnenprogramm mit 15 Nummern und eine anschließende Disco-Party.

Mit allein acht Auftritten bildete die Tanzsportgarde des TSV das Grundgerüst des Programms. Trainerin Sophie Hopfgarten und ihre Schützlinge sorgten nicht nur für optische, sondern auch einige emotionale Höhepunkte des Abends. Etwa, als die knapp 14-jährige Lavinia Kelz als Anerkennung für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Abteilung einen Pokal überreicht bekam. Sie ist das einzige Mädchen aus der Gründungszeit-Gruppe, das bis heute durchgehalten hat, und musste doch den größten Teil des Abends aus Publikums-Perspektive erleben: Ihr wurde im Januar der entzündete Blinddarm entfernt, Tanzen ist von ärztlicher Seite aus noch verboten.

Fünf Mädchen aus der Juniorinnen-Garde (Finja-Marie, Jessica, Lucy, Charly und Miri) bekamen von Sophie Hopfgarten Urkunden zur Berufung in die aktive Garde überreicht. Charly tanzte später bereits bei den „Großen“ mit, da diese neben Lavinia mit der am Arm verletzten Mirja einen zweiten kurzfristigen Ausfall zu beklagen hatten.

Der Berlstedter Kirmesverein steuerte zwei Nummern bei: Zunächst tanzten die Burschen und Mädchen in blauen und roten Ganzkörper-Säcken, dann mit Bierkästen und Konfettikanonen. Fabian Kirschner, der beim TSV Volleyball spielt, stellte sich als neuer Burschenvater vor, er tritt die Nachfolge von Fußballer Tim Röse-Oberreich an und machte schon einmal Werbung für das große Wochenende vom 1. bis 3. Mai. Um Mitternacht bekam er von Alexander Krospe ein Ständchen gesungen: Fabian wurde 23 Jahre alt.

Neben Krospe stieg auch der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß, in die Bütt. Kehrreim seiner gereimten Rede: „In Berlscht, da geht was. Nur was genau? Das Licht aus, die Sau raus, wir rufen Helau!“ Auch er bekam noch nachträgliche Glückwünsche zu seinem 46. Geburtstag.

Die Schwächen des Abends waren hauptsächlich technischer Natur: „Da fehlen uns einfach auch ein paar Erfahrungswerte, zumal wir den Abend in relativ kurzer Zeit seit November auf die Beine gestellt haben“, so Krospe. Das zweite Mikrofon fiel kurz vor der Show aus, die Akteure auf der Bühne bekamen kaum Licht von vorn. Falls es eine zweite Auflage gibt – die Entscheidung ist noch nicht gefallen –, werden die Berlstedter hier ansetzen. Viel Lob gab es für den Ausschank – professionell organisiert von Kulturhaus-Gastgeber Tobias Pfaffe und seinem Team – und Imbiss, den der TSV selbst mit viel Liebe vorbereitet hatte.