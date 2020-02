Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinde Am Ettersberg: Vorschlag für gemeinsame Hundesteuer

Die Landgemeinde Am Ettersberg strebt einen einheitlichen Hundesteuer-Satz an: In der Stadtratssitzung am Mittwoch, 19. Februar, liegt den Abgeordneten ein entsprechender Vorschlag von Bürgermeister Thomas Heß (CDU) zu Beratung und Beschluss vor. Bisher gelten in den Orten, die sich Anfang 2019 zur Landgemeinde zusammenschlossen, noch die bisherigen Tarife. In Ramsla kostete der erste Hund bisher 15 Euro pro Jahr, in Buttelstedt 50 Euro. Die Verwaltung orientiert sich an Letzterem: 50 Euro für den ersten, 70 für den zweiten sowie 100 für jeden weiteren Hund. Zur Vorlage gehört auch eine Sonderregelung: Wer sich aus einem zertifizierten Tierheim (etwa in Weimar oder Sömmerda) einen Hund holt, wird für zwei Jahre von der Steuer befreit.

Der zweite wichtige Punkt auf der Tagesordnung betrifft das Projekt „Generationswohnen in Berlstedt“: Wenn die Abgeordneten zustimmen, wird der Bebauungsplan demnächst erstmals öffentlich ausgelegt. Es geht dabei um das Grundstück zwischen dem Rewe-Markt und dem Kreisverkehr am östlichen Ortsrand. Hier sollen zwei Wohn- und Geschäftshäuser mit insgesamt 80 Wohneinheiten entstehen. Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Berlstedt, Hauptstr. 20