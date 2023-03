Gemeinderat der Ilmtal-Weinstraße tagt in Liebstedt

Pfiffelbach. Zur nächsten Gemeinderatssitzung der Ilmtal-Weinstraße wird am Montag, 6. März, nach Liebstedt gebeten. Das steht auf der Tagesordnung:

Die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße lädt am Montag, 6. März, 18.30 Uhr, zur Gemeinderatssitzung in den Gemeindesaal nach Liebstedt, Lange Straße 49, ein.

Zahlreiche Leistungsvergaben gehören unter anderem zur Tagesordnung, heißt es in der Ankündigung der Sitzung durch Bürgermeisterin Katrin Wörpel, zum Beispiel die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Wersdorfer Feuerwehr, die Beschaffung neuer Feuerwehrkleidung für die gesamte Gemeinde, aber auch die Erneuerung der Elektronik der Oßmannstedter Kegelbahn sowie der Erwerb neuer Maschinen und Geräte für den Bauhof der Gemeinde.

Auch für das Oßmannstedter Freibad würden noch einige Dinge und Geräte benötigt, über die am Montag zu sprechen wäre.

Und einige Einzelpersonen hätten Anliegen zu Vorhaben in Großkromsdorf und Leuthental, die auf der Tagesordnung stehen.

Im Anschluss an die Beschlüsse findet wie üblich bei den Gemeinderatssitzungen die öffentliche Einwohnerfragestunde statt, in der die Bewohner aller Ortsteile ihre Anliegen an den Gemeinderat vortragen können.

Zudem werde die Haushaltssatzung für das laufende Jahr rechtlich gewürdigt, teilt die Bürgermeisterin mit.