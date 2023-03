Gemeinderat in Ettersburg mit Haushaltsbeschluss

Ettersburg. Der Haushalt der Nordkreis-Gemeinde für das laufende Jahr liegt am Dienstagabend zum Beschluss vor.

Die Haushaltssatzung für das laufende Jahr und der Finanzplan für die folgenden stehen im Mittelpunkt der Ettersburger Gemeinderats-Sitzung am Dienstag, 28. März. Der relativ späte Termin (im Vorjahr wurde der Etat bereits in den ersten Februar-Tagen verabschiedet) hat vor allem mit einem Personal-Engpass in der Verwaltung der Landgemeinde Am Ettersberg zu tun, wo sich in der Kämmerei Franziska Mruczinski um mehrere Haushalts-Erstellungen parallel kümmern musste. Auf der Tagesordnung am Dienstagabend stehen außerdem etwa Vorschläge der Gemeinde für die Schöffen-Wahl sowie das gemeindliche Einvernehmen zu mehreren Bauanträgen. Los geht es 19 Uhr im Versammlungsraum des Gemeindehauses (An der Schule 3).