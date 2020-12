Gemeindewald liefert einmal mehr den Utzberger Baum

„Jetzt wissen wir wieder, warum es sich gelohnt hat, gegen den Verkauf unseres Waldes zu kämpfen.“ Heidrun Gunkel, die Ortschaftsbürgermeisterin von Utzberg in der Landgemeinde Grammetal, freut sich jedes Mal, wenn sie am unlängst aufgestellten Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz vorbeigeht. Nur auf die Tradition des gemeinsamen Schmückens mit gemütlichem Teil mussten die Utzberger in diesem Jahr verzichten – das passierte in diesem Jahr nach Hygiene-Regeln, mit Abständen und ohne großes Aufsehen.

Rund 140 Hektar groß ist der „exterritoriale“ Utzberger Gemeindewald, der bei Eichelborn liegt und den die Gemeinde der Überlieferung nach vor hunderten Jahren von einer Adelsfamilie geschenkt bekam. Der Großteil besteht aus Laubbäumen, aber ein kleiner Nadelwald-Abschnitt ist auch dabei – und von dort holt sich das Dorf in jedem Jahr einen Weihnachtsbaum. Mit einem Bürgerbegehren verhinderten die Utzberger vor einigen Jahren, dass die Gemeinde Nohra, zu der sie damals noch als Ortsteil gehörten, dieses Areal verkauft. Das Aufstellen und Schmücken hatte sich über die Jahre zum Dorfereignis entwickelt, immer am Samstag vor dem 1. Advent. Die Männer verankerten den Baum und brachten die beiden Lichterketten an, die Kinder schmückten ihn mit dem Lagerbestand der Gemeinde an überwiegend roten Christbaumkugeln, der Rost brannte, ein Getränkestand schenkte aus. In diesem Jahr mussten zwei Thermoskannen mit Glühwein reichen, die Heidrun Gunkel den sieben Männern zur Belohnung brachte, nachdem sie den Baum aufgestellt und ohne Kinder-Hilfe geschmückt hatten. Das zweite Advents-Highlght, die Weihnachtsfeier der Utzberger Senioren mit Kulturprogramm, ist hingegen bereits abgesagt.