Gemeinsames Energiekonzept für Schulen und Wohnblocks

Mellingen. Ein gemeinsames Energie-Konzept für den Schulkomplex in der Umpferstedter Straße und drei kommunale Wohnblocks strebt die Gemeinde Mellingen an.

Ein gemeinsames Energie-Konzept für den Schulkomplex in der Umpferstedter Straße und drei kommunale Wohnblocks in der Bahnhofstraße strebt die Gemeinde Mellingen an. Als eine von 20 Thüringer Kommunen hat die Thüringer Energie AG (Teag) Mellingen in ihr Programm „Projekte im Quartier“ (PIQ) aufgenommen. Inzwischen liegt ein erster Förderbescheid vor: Die Thüringer Aufbaubank übernimmt 7000 der insgesamt auf 35.000 Euro kalkulierten Kosten zur Erarbeitung des Konzeptes. Die Gemeinde muss dazu keinen Eigenanteil beisteuern und müsste sich auch an den Kosten der praktischen Umsetzung nicht beteiligen.

Aktuell werden sowohl Grundschule und Gymnasium als auch die Wohnblocks mit Erdgas beheizt. Die Thermen in den Wohnhäusern „sind aber schon 20 Jahre alt und würden damit sowieso zur Erneuerung anstehen“, sagt Bürgermeister Eberhard Hildebrandt.

Als vor einiger Zeit der Abriss des ehemaligen Kohlebunkers auf dem Gelände des Lyonel-Feininger-Gymnasiums begann, kam ihm der Gedanke, Synergien zu suchen, zumal die Grundstücke direkt aneinander grenzen. Es geht dabei um ein Heizkonzept, das auch beispielsweise die Verwendung von Holzpellets oder Sonnenenergie mit einbezieht. „Die Dächer der Wohnblocks und die Flachdächer der Schulen würden jede Menge Platz für Solaranlagen bieten“, so Hildebrandt.

Aus fünf Einzel-Energieanlagen würde dann eine gemeinsame werden, und die erforderliche Steuerzentrale könnte im neuen Gymnasiums-Anbau auf dem Platz des früheren Kohlebunkers unterkommen.