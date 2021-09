Genius Loci Weimar mit Maskenpflicht

Weimar. Straßensperrungen vom Platz der Demokratie bis zum Goethe- und Schiller-Archiv für das Festival.

Mit einer Maskenpflicht „auf dem gesamten Festivalgelände“ hat Genius Loci Weimar kurz vor Festivalstart überrascht. Auch die Projektionen an die Altenburg werden durch die Corona-Regeln beeinflusst. „Auf Grund der geltenden Abstandsregelungen werden die Projektionen an die Altenburg auf eine Großbildleinwand am Kegelplatz übertragen“, so das Festival.

„Hybris und Hochkultur“ und „True Crime“ im Mittelpunkt

In seiner 10. Edition widmet sich das Genius-Loci-Festival den Jahresthemen von 2020 und 2021: „Hybris und Hochkultur“ sowie „True Crime“. Erstmals werden fünf Projektionen an vier Orten präsentiert: an der Bastille, am Marstall, auf dem Kegelplatz (für die Altenburg) und am Goethe- und Schiller-Archiv.

Sogenannte Side Installations gibt es auf der Festivalroute. Das Genius Loci Lab und eine „Schillernde Lichtung“ locken auf den Platz der Demokratie. Dort warten experimentelle Kurzfilme, visuelle Live-Projektionen und DJ-Sets.



Beginn des Festivals ist Freitag, 24. September, 20 Uhr. Die letzte Show startet jeweils 0 Uhr. Die Zeiten gelten auch Samstag und Sonntag. Die Straßen Über dem Kegeltor (Friedensstraße bis einschließlich Kegelbrücke), Kegelplatz, Burgplatz, Marstallstraße und Platz der Demokratie sind von Freitag bis Sonntag, jeweils zwischen 19 und 1 Uhr, voll gesperrt. Von 15 Uhr bis 1 Uhr gelten Halteverbote.



