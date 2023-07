Geruch von Marihuana macht aufmerksam: Polizei stellt Drogen in Weimar sicher

Weimar. Die Polizei hat mehrere geringe Mengen an Drogen in Weimar beschlagnahmt. Dabei waren sie nur ihrer Nase gefolgt.

Die Polizei hat bei einer 39-jährigen Frau in Weimar am Donnerstag mehrere geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt. Zuvor waren sie durch den Geruch von Marihuana in einem Mehrfamilienhaus stutzig geworden. Mit einem richterlichen Beschluss wurde die Wohnung der 39-Jährigen später durchsucht, so die Polizei.

In der Wohnung fand die Polizei die Drogen. Diese wurden beschlagnahmt und gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

