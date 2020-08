Weimar will stärker gegen Vandalismus vorgehen

Die jüngsten Sachbeschädigungen auf dem Campus der Bauhaus-Universität sind nach Ansicht der SPD-Stadtratsfraktion ein trauriger Negativ-Rekord, auf den der Oberbürgermeister, die Verwaltung, die Polizei und die Zivilgesellschaft gemeinsam reagieren müssen. Eingeworfene Fensterscheiben, beschmierte Hauswände und hinterlassener Müll: Damit hätten Randalierer in der Nacht zum 18. August erneut gezeigt, wie man sich im öffentlichen Raum nicht benehmen sollte.

„Erst in der letzten Sitzung des Stadtrates vor der Sommerpause haben wir auf die negative Entwicklung hingewiesen, dass es immer häufiger zu Sachbeschädigungen und Lärmbelästigungen auf dem Campus, aber auch an anderen Orten der Stadt kommt“, erinnert Dirk Slawinsky, der im Bau- und Umweltausschuss mitarbeitet. „Bloße Polizeipräsenz, wie von CDU und Weimarwerk gefordert, hat zwar punktuell und kurzfristig eine abschreckende Wirkung, ist aber auf lange Sicht nicht nachhaltig. Hier ist die gesamte Zivilgesellschaft gefordert.“

Die SPD-Fraktion forderte deshalb die Stadtspitze auf, schnellstmöglich unter Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Organisationen ein Konzept zu erarbeiten, das nachhaltig für Sicherheit sorge und die Polizei unterstütze. Dazu müsse auch auf Erfahrungen zurückgegriffen werden, wie sie in der Handlungsempfehlung des Hochschul- und Studierendenbeirates der Stadt vom 30. März 2016 vorliegen. Ohne konkret zu werden, verwies Slawinsky auf ein „Konzept für das allparteiliche Konfliktmanagement im öffentlichen Raum in München von 2015“ und den Leitfaden „Kommune schafft Sicherheit“ des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.

„Der öffentliche Raum gehört uns allen“, so der Stadtrat, „es nützt nichts, einzelne Personengruppen zu ‚vertreiben‘, man muss aufeinander zugehen und aufklären.“ Die Lösungsansätze dürften nicht in Ausschüsse verwiesen werden. „Wozu es führt, wenn wir die Lösung der Probleme vor uns herschieben, war jetzt wieder deutlich zu sehen“, so Slawinsky.