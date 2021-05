Gesang verbindet und tut gut

Pfarrerin Dorothea Knetsch betont die Bedeutung des Gesangs, – im Gottesdienst wie im Alltag.

„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“

Singen tut gut, da sind sich wohl alle einig. Außer vielleicht bei Heinrich Heine und der Loreley. Gesang tut der Seele gut. Gesang kann helfen, in einer Krise. Im Gottesdienst ist für mich der Gesang etwas ganz besonders Verbindendes. Daher hat für mich der Name dieses Sonntages auch in diesem Jahr einen besonders bitteren Beigeschmack: Kantate Domini – singt dem Herrn!

Ich will die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie ganz sicher nicht kritisieren. Wenn der Verzicht auf den Gesang im Gottesdienst ein Schritt dahin ist, dass wir irgendwann zu einer Normalität zurückkehren können, dann gibt es für mich kein Zögern beim Verzicht. Es gibt andere Wege, dem Herrn ein Lied zu singen. Schön fand ich die Kurrende-Sänger an Weihnachten. Schön auch den Gesang von Fenster zu Fenster, von Balkon zu Balkon. Es gibt so viele Möglichkeiten: unter der Dusche ist wohl die Prominenteste, auf dem Fahrrad, beim Wandern, mit den Kindern oder Enkeln – nicht nur zum Einschlafen. Ein Lied aufgenommen, einem lieben Menschen zugeschickt. Am Sonntag Kantate werden vielleicht die Gottesdienste nicht erfüllt sein vom Gesang der vielen Gemeindeglieder und von großen Chören, aber immerhin können wir Gottesdienste feiern!

Ich wünsche es uns und bete darum, dass gemeinsames Musizieren in absehbarer Zeit wieder möglich ist. Den Musikerinnen und Musikern wünsche ich es noch viel mehr, überhaupt allen Künstlern: dass sie endlich wieder anderen Menschen mit ihrer Kunst eine Freude machen können. Und ich bete darum, dass wir aufhören, uns in dieser schwierigen Zeit gegenseitig anzuklagen, zu beschimpfen oder einzuschüchtern.

Vielleicht fällt Ihnen ja jemand ein an diesem Wochenende, den Sie anrufen können und ein Ständchen bringen, oder dem Sie ein Lied schicken können, das Sie besonders berührt. Musik hilft und stärkt gerade auch an dieser Zeit! „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“

Pfarrerin Dorothea Knetsch ist Klinikseelsorgerin