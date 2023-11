Gesangsprofessorin in Weimar gibt Antrittskonzert samt Uraufführung

Zum Auftakt ihrer Tätigkeit an der Musikhochschule gab Lena Haselmann-Kränzle ein Konzert im Saal am Palais.

Weimar. Lena Haselmann-Kränzle ist neue Professorin für Gesang an der Weimarer Musikhochschule. Sie sang zum Antritt aus der neuen Kammeroper „Jago“.

Die deutsch-norwegische Mezzosopranistin Lena Haselmann-Kränzle lehrt bereits seit Oktober 2022 am Institut für Musikpädagogik und Kirchenmusik der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Am 12. November gab sie ihr Antrittskonzert im Saal am Palais. Die Dozentin für Gesang und Stimmbildung interpretierte Werke norwegischer und deutscher Komponisten und Komponistinnen begleitet von Katrin Dasch am Konzertflügel, von Grieg und Grøndahl über Schumann und Brahms. Den Bariton sang Ehemann Johannes Martin Kränzle. Zudem brachte Lena Haselmann-Kränzle eine Kurzfassung der Kammeroper „Jago“ zur Uraufführung.

Lena Haselmann-Kränzle ist gebürtige Heidelbergerin und sang bereits an der Staatsoper Berlin, der Mailänder Scala und auf weiteren Bühnen, unter anderem in Genf, Göteborg, Bologna, Wiesbaden, Chicago. Auch auf dem Kunstfest Weimar war sie schon zu hören. Bis 2022 lehrte sie Gesang in Saarbrücken, Osnabrück und Berlin und war Vocal Coach für das TV-Format „Popstars“.

Die Uraufführung seiner Kammeroper erlebte der US-amerikanische Komponist Sidney Corbett live mit. „Jago“ nimmt Bezug auf Shakespeares „Othello“ und wurde unter Beteiligung des Ensembles „Quillo“ aufgeführt.