Geschäftsstelle unserer Zeitung in Weimar öffnet wieder

Weimar. Gewohnter Service im Erdgeschoss des Pressehauses am Goetheplatz erwartet Besucher ab 10. Juni.

Nach siebenmonatiger Zwangspause durch die Corona-Pandemie ist es am Donnerstag endlich so weit: Die Geschäftsstelle unserer Zeitung im Pressehaus auf dem Goetheplatz darf wieder öffnen. „Wir freuen uns sehr darauf“, sagten übereinstimmend die Mitarbeiterinnen Silvia Albrecht, Petra Groß und Katrin Hartmann, die am Dienstag den Neustart am 10. Juni vorbereitet haben. Lesern unserer Zeitung und anderen Interessierten stehen dann wieder alle gewohnten Service-Angebote vor Ort in Weimar zur Verfügung: Der Verkauf von Büchern, regionalen Waren oder den neuen Buga-Accessoires ebenso wie der Ticketverkauf.

Hier können zum Beispiel Karten für die Picknick-Konzerte erworben werden, die die Funke Thüringen Verlag GmbH ausrichtet, zu der auch unsere Zeitung gehört. Natürlich können auch wieder Anzeigen aufgegeben und der Abo-Service in Anspruch genommen werden.

Maximal drei Kunden dürfen sich gleichzeitig in der Geschäftsstelle aufhalten. Zudem müssen sie die üblichen Abstandsregeln einhalten sowie eine FFP-2- oder vergleichbare Maske tragen.

Die Geschäftsstelle ist ab Donnerstag, dem 10. Juni, wieder zu den gewohnten Zeiten montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.