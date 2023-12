Geschenke für alle: Weimarer Innenstadtverein pflegt alte Tradition

Weimar Der „Christbaum für alle“ beschert Weimarer Familien wieder eine schöne Weihnacht

Bereits seit vielen Jahren veranstaltet der Weimarer Innenstadtverein jedes Jahr aufs Neue zur Weihnachtszeit die Aktion „Christbaum für alle“. Die Mitglieder des Innenstadtvereins können dabei Geschenke für andere bereitstellen, denen es nicht so gut geht. „Wir mussten keinerlei Überzeugungsarbeit leisten, die Einzelhändler freuen sich immer sehr, an der Aktion teilzunehmen“, sagt Claudia Wießner vom Vorstand des Innenstadtvereins. Die Aktion wird auch von dieser Zeitung begleitet: So wird jeden Tag, wie bei einem Adventskalender, ein Händler mit seinem Geschenk veröffentlicht.

Das Sozialamt kennt die Familien und kann dann am besten einschätzen, für wen welches Geschenk geeignet ist. Silvia Kämpfer

„Kurz vor Weihnachten sammeln wir dann die Geschenke ein und geben sie ans Sozialamt Weimar, das die Geschenke dann verteilt“, sagt Silvia Kämpfer, stellvertretende Vereins-Vorsitzende. „Das Sozialamt kennt die Familien und kann dann am besten einschätzen, für wen welches Geschenk geeignet ist“, ergänzt Silvia Kämpfer. Vorgaben bezüglich des Wertes, der Größe oder des Inhaltes haben die Händler aber nicht. Lediglich soll der Inhalt des Päckchens sowie eine Altersempfehlung mitgeteilt werden. „Wir haben eine große Breite an Geschäften und Händlern, die sich an der Aktion beteiligen. Egal ob Bücher, Kleidung für Männer, Frauen und Kinder, Sachen für Hunde, Gutscheine oder wichtige Alltagsgegenstände: Für jeden soll etwas dabei sein. Sobald wir die Aktion ankündigen, bekommen wir immer sehr schnell Rückmeldung, wer mitmachen möchte“, sagt Claudia Wießner.

„Christbaum für alle“ hat eine lange Tradition in Weimar

Die Aktion „Christbaum für alle“ geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Um 1815 hat der Hofbuchhändler Johann Wilhelm Hoffmann einen öffentlichen Weihnachtsbaum in Weimar aufgestellt und Geschenke für Bedürftige daruntergelegt. In der Vorweihnachtszeit zwischen 1924 und 1936 erneuerte der Weimarer Pfarrer Alexander Wessel die Tradition dann wieder, indem er einen Weihnachtsbaum auf die Stufen vor dem Landesmuseum aufstellte. Die Aktion „Christbaum für alle“, wie man sie heute kennt, wurde vom Weimarer Innenstadtverein vor nun mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen.

Auch andere Aktionen vom Innenstadtverein in der Weihnachtszeit sind sehr beliebt bei den Mitgliedern. „Die Händler freuen sich auch sehr über die Laternen für die Dekoration vor ihren Geschäften und auch über Leuchtwürfel, die sie ins Schaufenster stellen können. Manche wollen auch keine weihnachtliche Dekoration, aber die meisten freuen sich darüber“, sagt der Vorstandvorsitzende des Innenstadtvereins, Felix Bieber.