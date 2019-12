Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geschenkideen aus Weimar nicht nur für Touristen

Geschenkideen legen die Staatskapelle und die Weimar GmbH unter den Gabentisch. So hat der Kartenvorverkauf für die Konzertnacht der Staatskapelle Weimar am 18. Juli 2020 auf der Seebühne im Weimarhallenpark begonnen. Sie verspricht „Frank Sinatra’s Greatest Hits“, bei denen Sänger Tom Gaebel und die Weimar-Big-Band für den unverwechselbaren Sound der großen Swing-Legende sorgen.

In der Tourist-Info und im Online-Shop sind derweil ein trendiges Schlauchtuch sowie ein Turnbeutel mit aufgedruckter Weimar-Silhouette zu haben. Das Tuch kann in vielen Variationen auf dem Kopf oder am Hals getragen werden. Es taugt ebenso als Erinnerung und wie als Geschenk oder Mitbringsel.