Geschenktes Pflaster für den Platz vor der Kleinschwabhäuser Feuerwehr

Das Pflaster vor dem Feuerwehrgerätehaus lag bis vor einigen Monaten noch vor einem Autohaus in Ostthüringen.

Kleinschwabhausen. Nach Jahren der finanziellen Stabilität muss inzwischen auch die Gemeinde Kleinschwabhausen sparen: Mit dem erst im November beschlossenen Haushalt für das laufende Jahr befindet sie sich in einem Haushaltssicherungskonzept. Sie teilt dieses Schicksal mit Frankendorf, hat allerdings im Gegensatz zu den Fast-Nachbarn schon Erfahrungen im Umgang mit dieser Situation. Das liegt schon einige Jahre zurück – für Bürgermeisterin Sabine Gottschalg (Bauernverband), seit 2016 im Amt, ist diese Konsolidierung eine Premiere.

Die einzige nennenswerte Investition 2020 mussten sie und der Gemeinderat über Monate vor sich herschieben: In der Straße Hinter dem Dorfe hatte die zum TEAG-Verbund gehörende Firma Thüringer Energienetze (TEN) Strom-Erdkabel verlegt und dabei Hülsen für neue Straßenlaternen mit eingebracht. Die rund 8000 Euro, um diese zu kaufen und einzubauen, hatte die Gemeinde tatsächlich erst mit dem Haushaltsbeschluss zur Verfügung. Der Auftrag ist inzwischen umgesetzt, im Dezember demontierte die TEN die alte Beleuchtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Dass sich im Erscheinungsbild des Dorfes dennoch auch 2020 etwas zum Positiven veränderte, hat vor allem mit einer Gruppe engagierter Einwohner zu tun, die dafür einen Teil ihrer Freizeit investieren. Von der Firma Dach-Walter aus Großschwabhausen kam etwas überraschend ein Sponsoring-Angebot: Das Unternehmen hatte ein Gelände in Ostthüringen erworben und wollte den dortigen Pflasterbelag ersetzen. Das Pflaster bekamen die Kleinschwabhäuser, mit der einzigen Bedingung, es selbst herauszureißen und abzutransportieren. Nach mehreren Arbeitseinsätzen besteht nunmehr der Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus aus diesen Steinen.

Auf ähnlicher Basis mit hohem Anteil an Eigenleistungen wollen die Kleinschwabhäuser im nächsten Jahr die Einfriedung ihres Bauhof-Geländes direkt neben der Feuerwehr fertigstellen. Darüber hinaus streben sie an, die Sanierung ihres Kindergartens und eine Erweiterung der Kapazität von 16 auf 25 Plätze in Angriff zu nehmen. Gottschalg: „Dafür haben wir eine Förderung beantragt und hoffen jetzt auf Genehmigung.“