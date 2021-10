Geschichte um ziemlich beste Freunde hat Premiere in Weimar

Weimar. Sergej Gößners Erfolgsstück „Mongos“ feiert am 13. Oktober in der Studiobühne des DNT Premiere – die allerdings schon ausverkauft ist.

Von einer unverhofften Freundschaft und der verwirrenden Phase des Erwachsenwerdens erzählt Sergej Gößners Erfolgsstück „Mongos“, das ab 13. Oktober in der Studiobühne des DNT Weimar zu sehen ist. Mit viel Humor, Sensibilität und einer realitätsnahen Sprache entfaltet der Text die Geschichte des querschnittsgelähmten Ikarus und des an Multipler Sklerose erkrankten Francis.

Obwohl die Jungs unterschiedlicher nicht sein könnten, werden sie ziemlich beste Freunde, beschreibt das DNT die Grundidee. Ein Reha-Aufenthalt schweißt eben zusammen, zumal die beiden das Beste daraus machen: Sie gründen die coolste Zwölf-Quadratmeter-WG, reden über Mädchen, tauschen sich über nervige Therapiegespräche aus und feiern Partys.

Doch dann verliebt sich Ikarus in Jasmin. Wäre da nur nicht dieser Rollstuhl, der ihn an einem ganz „normalen“ Leben mit einer ganz „normalen“ ersten Liebe hindert. Als auch noch Francis aus der Klinik entlassen wird und sich die Wege der Freunde trennen, wirft das den sonst so coolen Ikarus ziemlich aus der Bahn …

Gratwanderung zwischen Tragik und Witz

Bastian Heidenreich hat die sich zwischen Erinnerung und Wirklichkeit bewegende Geschichte mit Marcus Horn und Janus Torp in Szene gesetzt. Seit 2011 als Schauspieler am DNT engagiert, machte der vielseitige Künstler bereits erste Erfahrungen als Regisseur in Arbeiten mit Jugendlichen am Haus und beim Stellwerk-Theater.

An Gößners Text interessiert ihn besonders die Gratwanderung, die aus der Unterschiedlichkeit der Charaktere, ihrer individuellen Wünsche und ihres Umgangs mit der auf sie einprasselnden Realität entsteht: „Wo liegt der Witz, wo die Tragik? Beides möchte ich zutage fördern, ohne es breit zu treten“.

Bastian Heidenreichs Inszenierung von „Mongos“ wird ab 10. Februar 2022 auch im Theater Erfurt gespielt, das Kooperationspartner bei der Produktion ist. Die Weimarer Premiere ist ausverkauft.

Nächste Vorstellungen: 19. Oktober,9. und 26. November, jeweils 10 Uhr, 20. Oktober 19 Uhr