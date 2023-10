Geschichten aus Alaska in Kranichfeld

Kranichfeld. Der Weltenbummler Thomas Lange berichtet am Freitag in Kranichfeld von seinen Reisen in den hohen Norden.

Einen Multimediavortrag von Thomas Lange hat der Förderverein des Baumbachhauses am Freitag, 20. Oktober, im kulturellen Herzen der Zweiburgenstadt auf dem Programm: „Alaska intensiv“. Unter anderem geht es um überraschende Begegnungen in einem Dorf, das von altgläubigen orthodoxen Russen bewohnt wird – Relikte aus einer Zeit, in der Alaska noch zum Zarenreich gehörte, das dieses riesige Territorium 1867 für 7,2 Millionen Dollar an die USA verkaufte – fünf Dollar pro Quadratkilometer des damals 49. Bundesstaates.

Thomas Lange, geboren 1951 in Gotha, Mediziner, Abenteurer und ambitionierter Fotograf, bereiste in diesem Sommer Alaska zum zehnten Mal und hat Fotos sowie Videoclips im Gepäck. Der Eintritt zu seinem Vortrag ist frei.