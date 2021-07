Geschwindigkeitskontrollen im Weimarer Land: 42 Verwarngelder innerhalb weniger Stunden

Apolda/Mattstedt. Die Landespolizeiinspektion Jena hat am Montag im Weimarer Land Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. 42 Verwarngelder wurden dabei verhängt.

Beamte der Landespolizeiinspektion Jena kontrollierten am Montag in der Zeit von Mittag bis in die Abendstunden in Nauendorf/Apolda und in Mattstedt die Geschwindigkeit. Insgesamt 1021 Fahrzeuge passierten die Kontrollstellen - mit dem Ergebnis: 42 Verwarngelder und sechs Bußgelder.

Die höchstgemessenen Geschwindigkeiten waren 77 bzw. 82 bei jeweils erlaubten 50 km/h.

