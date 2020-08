Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesellschaftstanz trotz(t) Corona

Unter dem Titel „Tanz trotz(t) Corona“ haben am Sonntag, 30. August, 16 bis 19 Uhr, 100 Tanzpaare die Möglichkeit, auf dem Weimarer Markt einen ganz besonderen Sommerball zu erleben. Die Idee einer neuen Normalität trotz Corona durch eine Paartanz-Veranstaltung basiert auf der Tradition der in Bayern beheimateten Schäfflertänze. Der Legende nach gab es 1517 in München eine große Pestepidemie. Um die Bevölkerung zu beruhigen und das öffentliche Leben wieder in Gang zu bringen, spielten ein paar mutige Schäfflergesellen zum Tanz auf. Damals wie heute sollen die Menschen in einer Krise auf eine bessere Zukunft eingestimmt werden. In der gemeinsamen Veranstaltung der Thüringer Tanz-Akademie und der Stadt Weimar wird dieser Schritt in eine neue Normalität unternommen. Es spielt das Moonlight-Orchestra. Die Sparkasse Mittelthüringen ist ein Sponsor dieser Veranstaltung,

Aufgrund der begrenzten Platzierung und Tanzfläche ist eine Reservierung erbeten unter: 03643 777 377 oder kontakt@thueringer-tanz-akademie.de