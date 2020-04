Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesichtsmasken von Boris Makarucha

Auf den Tag seit fünf Jahren betreibt der Weimarer Modedesigner Boris Makarucha seinen Ateliershop an der Marstallstraße, Ecke Vorwerksgasse. Doch auch er kann erst am Freitag wieder öffnen. Bis dahin muss er sich mit telefonischen und Online-Bestellungen behelfen, die er am Fenster ausgibt. Der gelernte Schneider entwirft und fertigt Jeans, Jacken, Hemden, Accessoires und – jetzt auch Gesichtsmasken in seinem besonderen Boris-Makarucha-Style.