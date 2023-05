Der Sitz der Weimarer Volkshochschule am Graben 6.

Gespräch mit einer Geflüchteten an der Weimarer VHS

Weimar. Volkshochschule heißt Interessierte zum Austausch willkommen. Teilnahme am 25. Mai ist kostenlos.

„Man sieht sie jeden Tag – überall begegnen uns vermehrt Menschen, die anders aussehen, andere Kleidung tragen, eine andere Sprache sprechen. Geflüchtete“, schreibt die Volkshochschule (VHS) Weimar zu einem neuen Angebot und stellt oft gehörte Fragen: „Wie ticken diese Menschen? Wie und warum kommen sie hierher? Wie geht es ihnen, fern der Heimat, in einer fremden Kultur? Welche Gefühle, welche Ängste und welche Träume haben sie?“

Eine Geflüchtete erzählt an der VHS am Graben 6 am Donnerstag, 25. Mai, ab 18 Uhr von ihrem Weg und dem vieler anderer und möchte mit Interessierten etwa über das Zusammenleben und Vorurteile ins Gespräch kommen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erbeten.