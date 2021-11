Gespräch mit Helga Dieckmann zur Jugendzeit unter den Nazis

Weimar. Die Zeitzeugin schlägt dabei am 11. November im Mon Ami thematisch eine Brücke ins Heute.

Unter dem Titel „Wieder Hakenkreuze in Weimar! – Eine biographische Skizze“ veranstaltet die Volkshochschule (VHS) Weimar am Donnerstag, 11. November, ab 19 Uhr im Mon Ami einen besonderen Abend: Die älteste VHS-Dozentin Helga Dieckmann (92) berichtet im Gespräch mit VHS-Leiter Ulrich Dillmann über ihre Jugendzeit im Nationalsozialismus, ihre Erlebnisse und Erfahrungen und spiegelt sie auf die heutige Zeit wider.

Helga Dieckmann werde ihre ganz persönlichen Einsichten darlegen und aufzeigen, welche Lehren auch die heutige Gesellschaft aus dem damals Geschehenen ihres Erachtens ziehen könne und solle. Daraus folgend, werde auch die aktuelle Situation des Wiedererstarkens nationalsozialistischen und faschistischen Gedankenguts beleuchtet.

Helga Dieckmann, geboren 1929 in Bochum und 1944 nach Weimar geflüchtet, war lange Jahre Tänzerin am DNT. 1967 wechselte sie als Choreographin und Dozentin an die Musikhochschule „Franz Liszt“ Weimar, seit mehr als 30 Jahren gibt sie Kurse an der VHS in den Bereichen Tanz und Gesundheitsbildung.

Die Teilnahme im Seminarraum des Mon Ami ist kostenlos. Zugang finden Interessierte, die um Anmeldung gebeten werden, über den Kino-Eingang.

Anmeldung: www.vhs-weimar.de oder Geschäftsstelle, Graben 6