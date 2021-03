Gespräch über Klang- und Radiokunst

Weimar. Im nächsten Monday Night Stream der ACC Galerie am 8. März ist Nathalie Singer, Leiterin des „Experimentellen Radios“ an der Bauhaus-Uni zu Gast.

Was Radio jenseits der Ausstrahlung von Information und Unterhaltung kann, ist Forschungs- und Studienfeld des „Experimentellen Radios“ an der Bauhaus-Uni Weimar. Leiterin Nathalie Singer stellt im nächsten Monday Night Stream der ACC Galerie am Montag, 8. März, 20 Uhr, das neue Radio-Art Residency-Programm und die zwei Stipendiatinnen vor, die aus 460 Bewerbungen ausgewählt wurden. Während ihrer Zeit in Weimar gilt es, die Grenzen der Klang- und Radiokunst auszuloten und in interdisziplinären Konstellationen zu überschreiten. Das Gespräch ist über den YouTube Kanal der ACC Galerie im Videostream live zu sehen.

www.acc-weimar.de