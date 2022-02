Gespräche auf Schloss Ettersburg

Weimar. Am Sonntag, 13. März, um 11 Uhr findet wieder ein „Ettersburger Gespräch“ statt.

Auf Schloss Ettersburg findet am Sonntag, 13. März, ab 11 Uhr wieder ein „Ettersburger Gespräch“ statt. Unter dem Titel „Deutsche Wechseljahre“ spricht der Literaturkritiker Michael Hametner über das Thema der Wiedervereinigung. Dabei unternimmt er einen Streifzug durch die an Missverständnissen reiche Geschichte in der Literatur und der bildenden Kunst. Viele Beispiele zeigten, wo Ostdeutschen Wunden geschlagen wurden, so Hametner. Er war langjähriger Leiter des Literaturresorts im MDR-Hörfunk.