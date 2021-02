Im nächsten Monday Night Stream der ACC Galerie am Montag, 15. Februar, setzt der Weimarer Pianist und Kulturschaffende Daniel Heide seine Gesprächsreihe „Brotlose Kunst“ fort. Er befragt den Künstler Henrik Schraat, Jahrgang 1968, in einem Blind date. Die Zuschauer sind live dabei, wenn Künstler und Künste aufeinandertreffen. Gibt es ein universelles Verständnis füreinander? Schraat ist gebürtig aus Greiz, visueller Erzähler, Grenzgänger zwischen Kunst und Ökonomie, und bekannt für seine riesigen Wandbilder in Silhouettenform. Das Gespräch wird über den Youtube-Kanal der ACC Galerie live mitzuerleben sein. red

