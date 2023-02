Gestörte öffentliche Kommunikation in Weimars Innenstadt

Drei Telefonsäulen in der Weimarer Schillerstraße zeigen „Entschuldigung, zur Zeit gestört“ an.

Weimar. Die drei Telefonzellen in der Weimarer Innenstadt funktionieren nicht mehr und sind schon teilweise demontiert.

Es ist schlecht bestellt um die öffentlichen Kommunikationsmittel in der Weimarer Innenstadt. Die drei Telefonsäulen in der Schillerstraße, darunter jene am Ausgang zur Frauentorstraße zeigen nicht erst seit gestern mit den Worten „Entschuldigung, zur Zeit gestört“ den Ausfall der Telefone an.

Die Telefonzelle neben dem Eingang zur Weimarer Hauptpost hat schon gar kein technisches Innenleben mehr Foto: Susanne Seide

Die Telefonzelle neben dem Eingang zur Hauptpost hat schon gar kein technisches Innenleben mehr. „Der Kunde ist Architekt des Telefonzellen-Netzes“, betonte ein Telekom-Sprecher. Das Unternehmen dürfe Städte und Gemeinden wegen des Abbaus einer Telefonzelle ansprechen, wenn auf deren Gebiet extrem unwirtschaftliche öffentliche Fernsprecher stehen.

So werden sie wohl auch in Weimar bis zum Jahr 2025 aus dem Stadtbild verschwunden sein.