Gestohlene Mopeds gefunden – Unfall nach Vorfahrtsfehler – Alkoholfahrt mit E-Scooter

Drei gestohlene Mopeds sind Dank eines Hinweises gefunden worden. Zudem stürzte ein alkoholisierter Mann mit seinem E-Scooter. Die Meldungen der Polizei Weimar.

Dank Hinweis: Drei gestohlene Mopeds gefunden

Im Verlauf des Wochenendes wurden im Stadtgebiet Weimar sowie in der Ortslage Daasdorf am Berge insgesamt drei Mopeds gestohlen. Alle waren mit einem Lenkradschloss gesichert, heißt es von der Polizei. Der Gesamtwert des Beuteguts beträgt 12.000 Euro. Einer der Geschädigten konnte der Polizei einen Hinweis auf den möglichen Dieb geben. Bei einer Durchsuchung bei dem Mann konnten alle drei Mopeds gefunden und den glücklichen Eigentümern zurückgegeben werden.

Versuchter Einbruch in Firma

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Freitag, die Tür eines Firmengebäudes in der Steinbrüchenstraße in Nohra aufzuhebeln. Dies sei nicht gelungen. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Alkoholisierter Fahrer stürzt mit E-Scooter

Am frühen Freitagabend war ein 43-Jähriger mit einem E-Scooter auf der Karl-Liebknecht-Straße in Weimar unterwegs. Er wollte auf den Bordstein zum Gehweg auffahren und kam dabei zu Fall. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Am E-Scooter entstand kein Sachschaden.

Mit mehreren Pollern kollidiert

Am Freitagabend befuhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer die Karl-Liebknecht-Straße in Weimar und bog nach links in die Bertuchstraße ab. Auf Höhe einer Verkehrsinsel brach das Fahrzeugheck aus und er kollidierte mit mehreren Pollern, welche durch den Aufprall aus dem Boden gerissen wurden. Am Fahrzeug sowie an den Pollern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Vorfahrt missachtet

Laut Angaben der Polizei war ein ein 22-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag in Klettbach in Richtung Kranichfeld unterwegs. An der Kreuzung zur Straße der Einheit wollte er nach links in Richtung Schellroda abbiegen. Dabei übersah er das Auto eines entgegenkommenden 52-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Schaden von 4500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Pkw VW des 22-Jährigen musste abgeschleppt werden.

