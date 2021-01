Gesuchter in Haft -- Randalierer erwischt -- Gespann zu schwer

Weimar. Freitagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife am Graben in Weimar einen 36-Jähriger. Zu seinem Pech hatte er da eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich, welche die Beamten prompt sicherstellten. Zudem fielen ihm noch zwei Haftbefehle af die Füße. Da er die erforderliche Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er quasi aus dem Stand in eine Justizvollzugsanstallt eingeliefert.

Randalierer festgestellt

Weimar. Eine Gruppe Jugendlicher hat am Freitagabend in der Weimarer Schillerstraße randaliert und dabei unter anderem Baustelleneinrichtungen zerstörten, berichtet die Polizei. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung erwischten Polizisten drei mutmaßliche Täter im Alter von 14-19 Jahren. Neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung erwartet die mutmaßlichen Randalierer auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, da sie drei verschiedenen Haushalten angehörten.

Diebstahl aus Keller

Kranichfeld. In der Nacht zu Samstag verschafften sich Unbekannte im Lindental in Kranichfeld Zugang zu einem Keller. Wie die Polizei berichtet, entwendeten sie dort Werkzeug im Wert von 500 Euro.

Ohne Beute getürmt

Weimar. Beim versuchten Kellereinbruch blieb es in der Weimarer Asbachstraße. Dabei rissen die unbekannten Täter die Wandhalterung des Schlosses heraus, so dass das Mauerwerk leicht beschädigt wurde. Aus dem Keller selbst wurde nichts entwendet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Hinweise an die Polizei Weimar unter Telefon: 03643/8820 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Blau am Steuer

Weimar. Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten einen 46-jährigen Skodafahrer in der Schwanseestraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Zu schweres Gespann

Weimar. Auf der Kromsdorfer Straße in Weimarer ertappten Polizisten bei einer Kontrolle 28-jährigen, der an seinem Opel einen Anhänger im Schlepp hatte. Der Hänger selbst und beide Gefährte zusammen waren schwerer, als die Klasse seines Führerscheins hergab. Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers war größer als 750 Kilogramm und die zulässige Gesamtmasse der Kombination überschritt 3500 Kilogramm, so die Polizei. Der Mann hatte aber nur einen Führerschein der Klasse B, benötigt hätte er die Klasse BE. Deshalb wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet.