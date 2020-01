Neben Bienenprodukten hat auch die Stockluft heilsame Wirkung. Darüber spricht ein Apitherapeut am 16. Januar im Bienenmuseum.

Oberweimar. Bei einem Vortrag im Bienenmuseum stellt Jürgen Schmiedgen am 16. Januar die heilsame Wirkung der sogenannten Stockluft vor.

Gesund bleiben mit der Biene

„Heilen und gesund bleiben mit Bienen“ lautet der der Titel eines Vortrages, den Jürgen Schmiedgen, Mitglied im Deutschen Imkerbund sowie im Deutschen Apitherapiebund, am 16. Januar im Bienenmuseum hält. Die Stockluft genannte heilsame Luft aus dem Bienenstock wird derzeit von der TU Dresden wissenschaftlich erforscht. In den warmen Sommermonaten bietet Jürgen Schmiedgen die Apitherapie unter dem Motto „Atme Dich gesund“ auch selbst an. Alle Interessierten, auch Nicht-Imker, sind willkommen. Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist laut Imkerverein Weimar gesorgt.

Donnerstag, 16. Januar, 19 Uhr; Deutsches Bienenmuseum, Ilmstraße