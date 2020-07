Von der Straße abgekommen ist ein Autofahrer am Montagmorgen in Weimar. In der Bad Hersfelder Straße fuhr der Mann wahrscheinlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen gegen einen Baum und kippte anschließend auf die Seite.

Weimar. Wahrscheinlich gesundheitliche Probleme waren die Ursache für einen Unfall am Montagmorgen in Weimar. Dabei wurde auch ein Baum entwurzelt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gesundheitliche Probleme: Mit Auto Baum entwurzelt

Wie ein Kollege von vor Ort berichtet, war der Mann mit seinem Auto am Montagmorgen in der Bad Hersfelder Straße in Richtung Weimarer Stadtverwaltung unterwegs. Vermutlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache dafür, dass er sein Auto in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts auf einen Gehweg zusteuerte. Im Anschluss kollidierte er das Auto frontal mit einem Baum, welcher dadurch entwurzelt wurde und umfiel. Das Auto kippte um und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Der Fahrer konnte sein Auto noch selbst verlassen. Allerdings wurde er durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungswagen in das Klinikum Weimar gefahren.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auto entwurzelt Baum in Weimar Auto entwurzelt Baum in Weimar Wahrscheinlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für einen Autounfall am Montagmorgen in Weimar. Dabei wurde auch ein Baum entwurzelt. Foto: Stefan Eberhardt

Auto entwurzelt Baum in Weimar Wahrscheinlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für einen Autounfall am Montagmorgen in Weimar. Dabei wurde auch ein Baum entwurzelt. Foto: Stefan Eberhardt

Auto entwurzelt Baum in Weimar Wahrscheinlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für einen Autounfall am Montagmorgen in Weimar. Dabei wurde auch ein Baum entwurzelt. Foto: Stefan Eberhardt

Auto entwurzelt Baum in Weimar Wahrscheinlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für einen Autounfall am Montagmorgen in Weimar. Dabei wurde auch ein Baum entwurzelt. Foto: Stefan Eberhardt



Auto entwurzelt Baum in Weimar Wahrscheinlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für einen Autounfall am Montagmorgen in Weimar. Dabei wurde auch ein Baum entwurzelt. Foto: Stefan Eberhardt

Auto entwurzelt Baum in Weimar Wahrscheinlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für einen Autounfall am Montagmorgen in Weimar. Dabei wurde auch ein Baum entwurzelt. Foto: Stefan Eberhardt

Auto entwurzelt Baum in Weimar Wahrscheinlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für einen Autounfall am Montagmorgen in Weimar. Dabei wurde auch ein Baum entwurzelt. Foto: Stefan Eberhardt

Auto entwurzelt Baum in Weimar Wahrscheinlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für einen Autounfall am Montagmorgen in Weimar. Dabei wurde auch ein Baum entwurzelt. Foto: Stefan Eberhardt



Auto entwurzelt Baum in Weimar Wahrscheinlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für einen Autounfall am Montagmorgen in Weimar. Dabei wurde auch ein Baum entwurzelt. Foto: Stefan Eberhardt

Auto entwurzelt Baum in Weimar Wahrscheinlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für einen Autounfall am Montagmorgen in Weimar. Dabei wurde auch ein Baum entwurzelt. Foto: Stefan Eberhardt



Die Berufsfeuerwehr Weimar sichert zunächst die Unfallstelle ab, richtete anschließend Auto wieder auf und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Mit einer Kettensäge wurde der entwurzelte Baum schließlich zersägt und die Äste weggeräumt.

Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf der Strecke gilt unter anderem Tempolimit von 30 km/h.