Es gibt Momente, in denen man einfach nur noch fasziniert auf den Bildschirm oder das Smartphone gucken kann, die Gänsehaut von den Zehen bis zu den Ohren über die Arme krabbelt, die Augen feucht werden, Tränen kullern – alles aus purer Freude!

Mehr als 100 Mitarbeiter und Mitarbeiter der Zentralklinik haben sich an der „Jerusalema Challenge“ beteiligt. Überall auf der Welt tanzen zurzeit Millionen Menschen nach dem Song des Südafrikaners Master KG, um für einen Moment die Pandemie zu vergessen, einfach mal fröhlich zu sein und das allen zu zeigen. Vom Foyer bis auf den Dachgarten sind die Klinik-Mitarbeiter zu sehen, in einem Rettungswagen, auf dem Hubschrauberlandeplatz... Dort reihte sich sogar spontan ein DRF-Luftretter ein. „Es ist großartig, zu sehen, mit wie viel Spaß und Lebensfreude alle getanzt und so auch Gemeinsamkeit gezeigt haben“, beobachtete Klinik-Geschäftsführer Robert Koch.

„Musik erfrischt uns und gibt uns das Gefühl, noch am Leben zu sein, und dass das Leben es immer noch wert ist und erinnert uns daran, dass die Dinge nicht für immer so sein werden“, sagt Master KG zu seinem Erfolg. Ich sage: Danke Zentralklinik für diesen Moment!

https://www.facebook.com/TA.Weimar/videos/3468979993149400