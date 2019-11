Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Getanztes Märchen vom Nussknacker

Das Russische Nationalballett macht auf seiner Europatournee Station in Weimar und gastiert am Donnerstag, 28. November, 19 Uhr, mit einem der beliebtesten Ballettklassiker in der Weimarhalle, Tschaikowskys „Der Nussknacker“. Die fantastische Geschichte, die auf den literarischen Vorlagen von E.T.A. Hoffmann und Alexandre Dumas d. Ä. basiert, beginnt an einem kalten Weihnachtsabend im winterlichen St. Petersburg. Von ihrem geheimnisvollen Patenonkel Herr Drosselmeier bekommt die kleine Marie einen Nussknacker geschenkt. Später am Abend erwacht die vermeintlich plumpe Holzpuppe zum Leben. Der Nussknacker eröffnet Marie eine farbenfrohe Traumwelt, in der ein angriffslustiger Mausekönig, eine zauberhafte Zuckerfee und andere fantastische Geschöpfe warten. Jede Szene wird durch eine Erzählung mit Märchenerzählerin Jeannie (Maria Beniashvili) anschaulich gemacht, so dass auch die Kleinsten im Publikum den getanzten Szenen und der Balletthandlung folgen können.

Karten gibt es in der Tourist-Information Weimar, Markt 10