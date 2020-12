Geteilt und doch vereint neue Songs produziert

Juan Garcia hat die Corona-Einschränkungen des Sommersemesters für kreative Ideen genutzt. Der Leiter des Hochschulchors der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar schuf gemeinsam mit seinen Studierenden drei Videoproduktionen für den YouTube-Kanal der HfM. Die Videos mit virtuos im „Split Screen“ zusammengeschnittenen Chorsängern wurden gerade frisch auf den Kanal hochgeladen – und zwar die Songs „Home“ von Ophelia Ariadne, „My hands are tied“ von Jonas Brehm und „Choose“ von Nils Berek.

Rund 400 leidenschaftliche Arbeitsstunden steckte der Professor für Chor- und Ensembleleitung in sein Projekt. „Die HfM hat viele gute Singer-Songwriter“, erzählt Garcia. „Ich habe mich umgehört und durfte aus einigen groovigen Songs und Balladen auswählen.“ Im nächsten Schritt hat der – selbst aus der a-cappella-Szene stammende – Chorleiter die Songs für die verschiedenen Stimmgruppen, Vokalsoli und die Rhythmusgruppe arrangiert. „Unser Chor sollte ja nicht zum Backgroundchor werden, sondern eine eigene Berechtigung in den Songs erhalten“, so Garcia.

Als Lerngrundlage für die Studierenden hat er zunächst selbst alle Instrumente eingespielt und alle Stimmen eingesungen – mit einem speziellen Mix für jede Stimmgruppe. Auf Basis dieser mp3-Dateien haben die Choristen daheim ihre Selfie-Videos eingesungen. Dann wurden alle eingeschickten Dateien in Audio- und Videospuren getrennt, synchronisiert und bearbeitet. „Es ist erstaunlich gewesen, wie unterschiedlich die Klangqualität von verschiedenen Handys sein kann“, erzählt Garcia. „Hier musste ich teils Umblätter-Geräusche, Martinshörner oder WG-Partner rausschneiden.“ Per Videoschnittprogramm wurde das Endprodukt hergestellt, in dem die Chorsänger auf einem geteilten Bildschirm („Split Screen“) gemeinsam als Hochschulchor auftreten.

www.youtube.com/hfmfranzlisztweimar