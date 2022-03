Gewässerschau im Nordkreis Anfang Mai

Berlstedt. Der Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach gastiert im nördlichen Weimarer Land.

Die Termine für seine insgesamt 15 diesjährigen Gewässerschauen hat der für den Norden des Weimarer Landes zuständige Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach bekanntgegeben. An den Gewässern in den Gemarkungen der Ortschaften in der Landgemeinde Am Ettersberg sowie der selbstständigen Kommunen Ettersburg und Neumark sind die Fachleute am 3. Mai, einem Dienstag, unterwegs. Landwirte und interessierte Bürger haben die Möglichkeit, an den Gewässerschauen teilzunehmen.