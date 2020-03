Ehringsdorf. Die politische Situation in Thüringen bestimmte am Samstag die Debatte beim Jahresempfang des DGB-Kreisverbandes in Ehringsdorf.

Gewerkschaft sieht sich auch auf Gratwanderung

Selten hielt sich der DGB-Kreisverband Weimar/Weimarer Land bei seinem Jahresempfang an ureigenen Gewerkschaftsthemen wie der Tarifsituation oder der Rententhematik so kurz auf wie am Samstag. In der Ehringsdorfer „Linde“ stand auch für die Gewerkschafter die politische Wetterlage in Thüringen ganz vorn an. Neben Vertretern der Kommunen wie Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand und Weimars Beigeordneter Claudia Kolb fanden sich im Publikum mit Antje Tillmann (CDU), Christoph Matschie und Carsten Schneider (beide SPD) sowie Ralph Lenkert (Linke) gleich vier Bundestagsabgeordnete.

„Der 5. Februar treibt uns alle um“, schickte die Thüringer Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Corinna Hersel voraus. Sie empfinde es als bemerkenswert und wichtig, dass das Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl so viele Menschen zum Protest auf die Straße gezogen habe und nicht nur die „üblichen Verdächtigen“. Für die Gewerkschaft sei das jedoch auch zur Gratwanderung geworden. Zwar habe sich Verdi klar dafür ausgesprochen, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Dennoch seien einige Gewerkschaftsmitglieder wohl in jener Partei organisiert, darüber hinaus auch in der CDU und der FDP. „Von vielen habe ich gehört: Warum mischt ihr euch dort ein? Was geht euch das an? Macht lieber Tarifpolitik“, schilderte die Gewerkschafterin. Sie habe den Fragenden erwidert, dass die Gewerkschaft parteipolitisch neutral, aber dennoch politisch sei. Schließlich schaffe die Politik gesetzliche Grundlagen, die auch die gewerkschaftliche Arbeit betreffen. Überdies stehe sie dazu, dass ihre Gewerkschaft bei öffentlichem Protest oftmals mit Antifaschisten zusammenarbeite, wenngleich es inhaltlich Differenzen gebe. Auch Antje Tillmann sieht sich nicht in jedem Punkt einer Meinung mit dem DGB. Dennoch komme ich gern zu ihnen“, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete. Der 5. Februar sei auch in ihren Augen kein guter Tag gewesen. „Ich war genauso schockiert. Und ich werde nie AfD wählen. Wir müssen aber lernen, mit diesen Menschen vernünftig und menschenwürdig umzugehen“, so Tillmann.