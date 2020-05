Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gewinnspiel für Zeitzeugen-Reihe

Die Filmreihe „Erinnerung im Gestern und Heute – Zeitzeugen im Film und Gespräch“ im Autokino „Lichtblick“ im Innenhof der Alten Feuerwache an der Erfurter Straße 37 wird am Samstag, 30. Mai, 21.30 Uhr, mit „The Euphoria of being“ mit Eva Fahidi Pusztai fortgesetzt. Vor dem 90-minütigen Dokumentarfilm findet ein Live-stream-Gespräch mit Eva Fahidi Pusztai, Überlebende der Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald, statt. Für den Film mit Livestream-Gespräch und einführender Livemusik verlost die Lokalredaktion Weimar 15 Auto-Tickets. Wer sich am Gewinnspiel beteiligen möchte, kann sich zwischen Dienstag, 26. Mai, 8 Uhr, und Mittwoch, 27. Mai, 18 Uhr, unter der Rufnummer 01378 / 90 44 56 (0,50 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, höherer Mobilfunktarif) melden. Das Stichwort lautet „Lichtblick“.