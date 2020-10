Gläserne Fassade als Symbol für transparente Demokratie in Weimar

Die bereits auf dem Pflaster liegende Schutzschicht am Donndorfbrunnen ist das untrügliche Zeichen: Nach mehr als einem Jahr Pause wird die Baustelle am Haus der Demokratie wieder aufgenommen. Dort fällt mit dem Startschuss für den Neubau zugleich jener für die städtebauliche Neuordnung des gesamten Zeughof-Quartiers. Dieses schließt die Fläche unterhalb des Neubaus ebenso ein wie unter anderem die benachbarten leer gezogenen Altneubauten der Weimarer Wohnstätte und das denkmalgeschützte, sehr marode Gebäude Böttchergasse 9.

Historische Mauerreste des Zeughauses bleiben sichtbar

Das schwäbische Architekturbüro Muffler erdachte den dreigeschossigen rechteckigen Neubau. Er spannt sich mit einer Gesamtlänge von rund zwölf Metern vom ehemaligen Kulissenhaus über die erhaltenen Fragmente des Zeughauses. Durch die Glasfassade im unteren Geschoss bleiben die historischen Mauerreste vom Zeughof aus sichtbar, was dem Architekten Michael Muffler sehr wichtig ist. Das stehe für ihn als sehr politisch denkendem Menschen für die Transparenz der Demokratie und dass sie sich allen öffnet. Die Verbindung zwischen Bestand und Neubau stehe zudem für die zwischen Vergangenheit und Zukunft und somit dafür, aus den Lehren der Geschichte zu lernen.

Die Arbeiten hatten geruht, weil die ersten Ausschreibungen exorbitant teure Angebote zur Folge hatten. Dadurch fehlte Geld. Doch dem Verein Weimarer Republik gelang es, dass der Bund zwei Millionen Euro nachschießt. Und die erneute Ausschreibung habe die Vergabe des Rohbaus zu einem angemessenen Preis an das Umpferstedter Unternehmen WBB ermöglicht, sagte die Bau-Beigeordnete Claudia Kolb.

Hochbau ist ab Frühjahr 2021 geplant

Gebaut wird zunächst im Bestand an den Toiletten, ab Frühjahr soll der Hochbau folgen. Dadurch bedingt ist vor allem beim Einbringen der Bodenplatte sowie den drei großen Fertigteil-Decken mit erhöhtem Lkw-Verkehr zu rechnen. Es solle aber keine Vollsperrung für die Fußgänger an der Baustelle geben, wurde am Donnerstag vor dem Baustart versichert.

Die Kosten für den Neubau wurden mit 5,33 Millionen Euro beziffert, von denen der Bund 5 Millionen Euro übernimmt. Hier muss die Stadt 330.000 Euro tragen. Beim Altbau waren es 120.000 von den 800.000 Euro Gesamtkosten. Der Verein investierte rund 750.000 Euro in die Ausstattung des Altbaus und rechnet beim Neubau mit derselben Höhe, sagte Geschäftsführer Stephan Zänker.

Spielplatz wird gebaut – Termin steht noch nicht fest

Der Neubau mit Platz für Veranstaltungen, Sonderausstellungen sowie unter anderem Forschung und Verwaltung soll Ende 2021 fertiggestellt und im Frühjahr 2022 bezugsfertig sein. Im Nachgang erhält der Zeughof wieder einen Spielplatz, versicherte Grünflächenamtsleiter Mark Friedrich. Wegen der Neugestaltung des gesamten Quartiers könne er aber noch keinen Zeitpunkt benennen.