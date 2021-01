Glatt Ingenieurtechnik Weimar: Von 20 Mann zum Gobal Player

Weimar. Die Glatt Ingenieurtechnik Weimar kann in diesen Tagen auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Das gilt auch für das Jahr 2020, trotz der immensen Herausforderungen durch Covid-19.

Das Unternehmen von der Nordstraße verweist auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr – ohne Kurzarbeit, aber mit viel Verständnis und Toleranz in der Zusammenarbeit mit seinen Kunden sowie mit zahlreichen Mitarbeitern im Homeoffice. Für jeden Mitarbeiter stellte die Glatt Ingenieurtechnik den Corona-Antigen-Test sowie Masken zur Verfügung.

Nach Standorterweiterungen 2009 und 2015 wird derzeit das Technologiezentrum erneut ausgebaut. Die Investition in Höhe von sechs Millionen Euro schafft nicht nur erneut Arbeitsplätze, sondern stärkt auch den Wirtschaftsstandort Thüringen. Schon im vergangenen Jahr wurden 25 neue Mitarbeiter eingestellt.

Ihren Ursprung hat die Glatt Ingenieurtechnik GmbH schon 1981 als Arbeitsgruppe „Kontinuierliche Wirbelschicht“ an einem Weimarer Forschungsinstitut des Magdeburger Schwermaschinenbaukombinates SKET. Der Geschäftsführer der ersten Stunde, Dr. e.h. Reinhard Böber, steht weiter an der Spitze der einstigen 20-Mann-Firma. Aus dem kleinen Team von Spezialisten ist inzwischen ein erfolgreicher Global Player geworden.

Als moderner Arbeitgeber bietet Glatt auch moderne Arbeitsplätze und Arbeitsplatzausstattung, flexible Arbeitszeitgestaltung, regelmäßige betriebliche Fort- und Weiterbildungen, betriebliche Gesundheits- und Altersvorsorge sowie eine Betriebskantine. Zum attraktiven sozialen Umfeld gehört der Betriebskindergarten, der seit Oktober 2019 feste Belegplätze anbietet.

Die Wirtschaftsministerien, Landesfördergesellschaften und Investitionsbanken der östlichen Bundesländer und Berlins nominierten Glatt aus Weimar als Leuchtturm unter den Maschinenbauern im Osten Deutschlands. Eine Jury wählte den Anlagenbauer 2019 in die Liste der 150 innovativsten Firmen aus sieben Branchen.

Neben dem Hauptsitz in Weimar hat die Glatt Ingenieurtechnik Außenstellen in Wiesbaden, Dresden und Moskau sowie eine Tochtergesellschaft in Indien. Integriert in die Glatt-Unternehmensgruppe, kann die Weimarer Firma auf die Expertise von rund 3000 Mitarbeitern weltweit zurückgreifen.

Dabei begleitet die Glatt Ingenieurtechnik GmbH ihre Kunden von der Idee bis zur schlüsselfertigen Produktion. Weltweit gefragt und in der Wissenschaft vernetzt, forscht der Anlagenbauer an Materialien und Produktionsverfahren der Zukunft.

Verteilt über den gesamten Globus hat die Glatt Ingenieurtechnik GmbH in den vergangenen 30 Jahren Projekte in der Pharma-, der Lebensmittel- und der chemischen Industrie realisiert. Die Anlagen findet man in ganz Europa, in Asien, Südafrika, Japan und in den USA. Seine Basistechnologie, das Wirbelschichtverfahren, hat Glatt über die Jahrzehnte weiterentwickelt

Glatt Weimar baute das erste Blutplasma-Präparate-Werk in Russland und eine Wirbelschichtanlage für den russischen Enteisungsspezialisten UPDM. Erst im Vorjahr wurde die Firma mit der Planung und Projektleitung einer Bioraffinerie-Pilotanlage in Thailand beauftragt.

In Weimar versteht es Glatt als Teil seiner Unternehmenskultur, soziale und kulturelle Einrichtungen sowie Sportvereine zu fördern. Dafür stehen stellvertretend die Mal- und Zeichenschule in Weimar, das Bauhaus-Museum, die Triathleten des HSV Weimar sowie der Weimarer Stadtlauf zum Zwiebelmarkt.