Goethe-Gedichte im Poetryfilm

In Kooperation mit den Internationalen Thüringer Poetryfilmtagen hat die Goethe-Gesellschaft erstmals einen Gedichtfilm-Wettbewerb ausgeschrieben. Einsendeschluss ist der 31. März. Ausgezeichnet werden soll der beste auf einem Goethe-Gedicht beruhende Poetryfilm. Jedes der über 3000 Gedichte Goethes könne dabei zum Ausgangspunkt genommen werden, auch in Übersetzung. Auf welche Weise Goethes Gedichte adaptiert werden, bleibt den Teilnehmenden freigestellt, nicht-illustrierende Beiträge sind aber ausdrücklich erwünscht Die eingereichten Filme sollen nicht länger als 10 Minuten sein und seit 2018 produziert worden sein. Einreichungen über FilmFreeway oder per Sichtungslink an mandy.wagner@uni-leipzig.de möglich. red