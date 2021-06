Goethe-Lustspiel im Liebhabertheater Schloss Kochberg

Großkochberg. In seinem Sommerfestival zeigt das Liebhabertheater Schloss Kochberg Goethes Lustspiel „Die Mitschuldigen“.

Mit der Haydn-Oper „Der Apotheker“ startete am vergangenen Wochenende das Sommerfestival des Liebhabertheaters Schloss Kochberg – in Zeiten von Corona nicht im historischen Theater, sondern auf dem Theaterplatz. Als Bühne dient der Portikus. Bis Ende September wird dort an jedem Wochenende gespielt. Am kommenden Samstag, 19. Juni, steht Goethes Lustspiel „Die Mitschuldigen“ auf dem Programm. Die Kochberger Neuinszenierung von 2020 konnte wegen der Pandemie erst drei Mal gezeigt werden. Reservierte Karten sind um 16 Uhr abzuholen. Um 16.30 Uhr gibt die Theaterleiterin zunächst eine Einführung in Stück und Inszenierung. Um 17 Uhr beginnt die Aufführung.