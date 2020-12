Goethe steht im Mittelpunkt der Themen

Ihr Werner-Keller-Stipendienprogramm setzt die Goethe-Gesellschaft 2021 unverändert fort. Erwartet werden bis November insgesamt zehn Stipendiaten und Stipendiatinnen. Sie kommen aus Georgien, Rumänien, Russland, Brasilien, Spanien, Lettland. Zu ihrem dreimonatigen Stipendienaufenthalt in Weimar begrüßte die Goethe-Gesellschaft Anfang Dezember bereits die chinesische Germanistin Tingting Wu. Die Wissenschaftlerin arbeitet bis Ende Februar in Weimar an einer Dissertation zum Thema „Die Gestaltung der Frau in den Werken des jungen Goethe“. Sie freut sich über Wissenschaftskontakte. Die Themen der Stipendiaten für ihren Forschungsaufenthalt in Weimar sind breit gesteckt. Immer wieder und vor allem aber geht es um Goethe. So soll beispielsweise „Das Motiv des Vergessens in Goethes ,Faust’“ untersucht werden. Goethes „Tafeln zur Farbenlehre“ und die „Metamorphose der Pflanzen“ in spanischer Übersetzung nimmt sich im Herbst die Stipendiatin aus Spanien vor. Die rumänische Stipendiatin arbeitet an einer kommentierten Übersetzung von Goethes „West-östlichem Diwan“ und den „Noten und Abhandlungen“ ins Rumänische.