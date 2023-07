Goethe und der große Reinfall

Susanne Seide ist mal wieder auf den Klassiker gekommen.

Und er hat es schon wieder getan: Einmal mehr musste ich im Urlaub erfahren, dass Johann Wolfgang von Goethe bereits vor mir am Ort meiner Wahl gewesen ist. Und natürlich schafft er es damit auch in Konstanz in die Erläuterungen der Stadtführer.

Unterkunft fand Goethe in der herrlichen Stadt am Bodensee seinerzeit im Hotel „Zum Goldenen Adler“, das nur einen Steinwurf vom Hafen entfernt war. Aber nicht mehr ist. Aus dem sicherlich sehr gastfreundlichen Haus am Marktstättenensemble hat sich nämlich ein Bank- und Bürohaus entwickelt. Am anderen Ende des Platzes war es etwas anders: In die stattliche alte Post, die Goethe bereits gesehen hat, ist ein Geldinstitut eingezogen – und ein Hotel.

Besonders fasziniert war Goethe ja bei seinen Reisen in die Region vom Rheinfall von Schaffhausen in der Schweiz. Dort soll er mehrfach viele Stunden verbracht haben. Da hat er mir wieder etwas voraus: Als ich vor etlichen Jahren den Rheinfall besucht habe, empfand ist das eher als Reinfall. Einfach zu viele Touristen waren da, die Goethe ganz bestimmt noch nicht stören konnten.