Weimar. Theater und Kabarett stehen am Dienstagabend auf dem Programm im Goethepavillon des Palais Schardt.

Goethe und Mörre in der Weimarer Scherfgasse

Gleich zwei Theater-Aufführungen gehen am Dienstag, 27. Oktober, im Goethepavillon des Palais Schardt in der Weimarer Scherfgasse 3 über die Bühne. 18 Uhr beginnt „Goethe und Christiane“: Zu klassischer Musik gibt es Interessantes und Amüsantes über den Geheimrat und seine Ehefrau. 20 Uhr folgt der auch als MDR-Moderator bekannt gewordene Kabarettist Robby Mörre mit seinem Programm „Schneller? Höher? Leider!“, in dem er dafür plädiert, ein wenig Tempo aus dem Alltag zu nehmen. Für das leibliche Wohl gibt es wie gewohnt Kaffee, Gebäck und Wein.

„Goethe und Christiane“ 17 Euro (Ermäßigte 14, Schüler 10), Robby Mörre 14 Euro (12, 10), info@goethepavillon.de