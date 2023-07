Goethe wieder auf Schloss Kochberg

Großkochberg/Weimar. Liebhabertheater Schloss Kochberg lädt zum Lustspiel „Die Mitschuldigen“ am Samstag nach Großkochberg.

Im Rahmen des Sommerfestivals mit dem Thema „Lebenskunst“ im Liebhabertheater Schloss Kochberg an der Klassik-Stiftung dürfe Goethe nicht fehlen, finden die Veranstalter und haben daher am Samstag, 15. Juli, Goethes Lustspiel „Die Mitschuldigen“ auf das Programm gepackt.

Die Neuinszenierung des Liebhabertheaters von 2020 konnte in den Jahren während der Pandemie nur wenige Male aufgeführt werden. Und auch dann war es nur durch eine Umstellung auf eine Open-Air-Variante möglich. 2022 konnte die Inszenierung zum ersten Mal im authentischen Theater der Goethezeit gezeigt werden.

Das Stück des ganz jungen Goethe wird aufgeführt wie zur Zeit seiner Uraufführung. Der Student Goethe verarbeitete hier auch seine Erfahrungen aus einer Liebelei mit der Leipziger Wirtstochter Käthchen Schönkopf, die er als Stammgast im väterlichen Gasthaus kennengelernt hatte. Das Stück, das 1777 in der Zeit des Weimarer „Liebhabertheaters“ mit Goethe in der Rolle des Alcest uraufgeführt wurde, lässt die Zuschauer augenzwinkernd in menschliche Abgründe blicken.

Kartenreservierungen an: theaterkasse@liebhabertheater.com.