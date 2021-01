Goethes Briefwechsel mit Riemer

Johann Wolfgang von Goethes Briefwechsel mit Wilhelm Riemer (1774-1845) ist in Gesamtausgabe digital zugänglich.

Das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar macht digitale Gesamtausgabe zugänglich.

Weimar. Die digitale Ausgabe „Johann Wolfgang von Goethe. Briefwechsel mit Friedrich Wilhelm Riemer“ ist seit Ende letzten Jahres auf der Website der Klassik Stiftung Weimar als Online-Ressource des Goethe- und Schiller-Archivs frei zugänglich. Die erste Gesamtausgabe ihrer Korrespondenz umfasst 430 Briefe, die nach historisch-kritischen Prinzipien ediert und erstmals umfassend wissenschaftlich kommentiert erscheinen. Das Projekt wurde nach Angaben aus der Klassik Stiftung Weimar von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.

Der Philologe Friedrich Wilhelm Riemer (1774-1845) war von 1803 bis zu Goethes Tod 1832 einer seiner wichtigsten Mitarbeiter. Die Pragmatik ihrer Arbeitsbeziehung prägt auch ihren Briefwechsel. Die Briefe befassen sich mit Sprache und Form von Goethes Werken, es werden stilistische und metrische Fragen problematisiert und entschieden. Wie aus der Stiftung weiter mitgeteilt wird, lagen den Briefen häufig Manuskripte und Druckfahnen bei, die im Vorfeld von Arbeitsbesprechungen bei Goethe gelesen und revidiert wurden.

Die digitale Ausgabe verzeichnet diese Konzepte, druckfertigen Manuskripte, Aushänge- oder Korrekturbögen – zum Teil mit handschriftlichen Korrekturen versehen – und präsentiert sie nach Möglichkeit als Digitalisate. So werde das Archiv des Dichters in einem Umfang sichtbar, wie es in der räumlichen Beschränktheit einer gedruckten Ausgabe nicht möglich wäre.

ores.klassik-stiftung.de/ords/f?p=408