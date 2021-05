Goethes Garten am Stern ist wieder geöffnet.

Goethes Garten in Weimar ist wieder geöffnet

Weimar. Einen Entdecker-Rucksack „Abenteuer Garten“ können Besucher im Garten am Stern im Ilmpark ausleihen.

Goethes Garten am Stern ist wieder geöffnet: An den Wochenenden können Familien während der Öffnungszeiten den Entdecker-Rucksack „Abenteuer Garten“ ausleihen und Goethes Garten spielerisch kennenlernen. Das teilte die Klassik-Stiftung am Freitag mit.

Der Garten am Stern ist einer von sechs Außenstandorten der Bundesgartenschau 2021, die zur Klassik-Stiftung Weimar gehören.

Das Gartenhaus war Goethes erster Wohnsitz in Weimar. Er erhielt es von Großherzog Carl August 1776 als Geschenk und lebte dort bis zu seinem Umzug in das Wohnhaus am Frauenplan anno 1782. Goethe gestaltete den Garten selbst und ließ ihn mit Wegen, einer Terrasse, Blumen, Beeten und Bäumen anlegen. Heute noch sichtbar ist die typische Dreiteilung des Gartens mit schattigem Hangbereich, der anschließenden Obstwiese und dem Nutzgarten unterhalb des Hauses. Im Zuge der Corona-Prävention bittet die Klassik-Stiftung die Besucher, die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Geöffnet Di - So 10-18 Uhr