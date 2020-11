Mit dem November-Lockdown stand auch für ACC-Galerist Frank Motz und sein Team bei der Lagebesprechung am Montag die große Frage im Raum: Ist die Galerie eine Freizeiteinrichtung und muss schließen oder ist sie auch Bildungsträger? So explizit sei bislang nicht geäußert worden.

Für Frank Motz steht eine Galerie auch für Bildung, Schulung, Sensibilisierung und Schärfung des Bewusstseins. Zwar bleibe diese auf jeden Fall für die nächsten 14 Tage geschlossen. Ganz aber wolle man nicht aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwinden. So gewährt die geöffnete Eingangstür seit Dienstag einen Blick auf ein beziehungsreiches Kunstobjekt. Inmitten von Ginkgoblättern thront das Goethe-Gartenhaus en miniature. „Das ist völlig ungefährlich und gut durchlüftet“, meint Frank Motz augenzwinkernd.

So kommt der aufwendige Nachbau endlich zu öffentlicher Präsentation, die ihm einst verwehrt blieb, noch dazu in jenem Gebäude, in dem Goethe 1776/77 seine erste Wohnung in Weimar bezog. Denn erstellt hatte Stipendiatin Kathrin Schlegel den Nachbau 2011 im 16. Internationalen Atelierprogramm der ACC Galerie und der Stadt Weimar (Thema: „Beyond Desire – Jenseits der Sehnsucht“). Während der Recherchen für ein anderes Projekt wurde die Künstlerin von der scheinbar großen Anzahl Enten, die den Weimarhallenteich bevölkern, berichtet. Für diese sollte ein Entenheim geschaffen werden. Kathrin Schlegel ging dieser Anregung nach und trivialisierte einen der weimartypischen Werbeträger.

In Zusammenarbeit mit der Weimarer Diakonie wurde auf dem Landgut Holzdorf, unter Berücksichtigung umweltfreundlicher und artgerechter Belange, ein stattliches Entenhaus von 93 x 78 x 52 Zentimeter aus Douglasienholz, gedeckt mit Eichenschindeln, geschaffen. Leider kam das Entenhaus aus Aspekten des Denkmalschutzes nicht auf dem Weimarhallenteich zum Einsatz, erinnert Frank Motz. Dafür kommt es jetzt im Foyer am Burgplatz 1 zu neuen Ehren.

Auch wenn die Galerie verschlossen bleiben muss, untätig ist das Galerie-Team keineswegs. Seit Anfang Oktober und noch bis Ende Januar arbeite der letzte Stipendiat des aktuellen Atelierprogramms zum Thema „Heimat / Homeland“, Paul Wiersbinski aus Berlin, im städtischen Atelierhaus. Bis s zum 15. November läuft die Ausschreibung für das 27. Internationale Atelierprogramm 2021/22. Wie Frank Motz informiert, tagt die Jury am 21. November. Das verbindende Stichwort lautet „Rückzug“, ein Thema wie geschaffen für die Zeit der Corona-Pandemie.